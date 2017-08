São Tomé and Príncipe: Le premier ministre de São Tomé et Principe félicite le parti MPLA et João Lourenço

Luanda — Le premier ministre de São Tomé et Principe, Patrice Trovoada, a félicité vendredi le parti MPLA et son candidat à la présidence de la République, João Lourenço, pour leur victoire aux élections générales du 23 août dernier en Angola.

Selon l'Agence Santoméenne de presse (STP-Presse), Patrice Trovoada relève également la contribution du président angolais, José Eduardo dos Santos, au processus de développement de São Tomé et Principe.

"Je félicite d'abord le peuple angolais, car je crois que le processus électoral s'est déroulé dans la plus grande normalité", dit Trovoada qui félicite ensuite le MPLA et João Lourenço pour leur victoire aux élections, souhaitant au futur président de la République d'Angola bonheur et toutes les chances nécessaires pour élever encore plus haut le nom de l'Angola.

"Nous souhaitons au président José Eduardo Dos Santos, en cette nouvelle phase de sa vie, au dehors de la vie politique active, beaucoup de succès et bonne santé", ajoute Trovoada interrogé vendredi matin par la presse sur les résultats préliminaires rendus publics à Luanda par la Commission Nationale Electorale (CNE), et qui donnent, jusqu'ici, victoire au Mouvement Populaire de Libération de l'Angola et à João Lourenço, soit plus de 61 pour cent des voix exprimées.