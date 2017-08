Sénégal: Demain, un autre geindra

Nos artistes ont besoin d'un meilleur encadrement, d'un environnement qui leur permet de s'épanouir, de nous enchanter et de se réaliser socialement ; et surtout de se doter d'une certaine personnalité, celle-là qui nous invite à une profonde introspection, pour enfin conjurer ce mauvais « sort » qui les accable.

C'est une bonne chose que de se concilier la bienveillance des autorités de la République et des âmes généreuses. Mais, c'est quand on commence à en faire un droit pour une prétendue reconnaissance de la Nation qu'il y a un glissement de sens.

La télévision est devenue pour nos artistes un moyen de « mendigoter » légitimement et non pas seulement un support d'expression d'une intelligence artistique dont les retombées devaient valablement leur permettre de se prémunir contre certains affronts. Il se pose davantage un problème de personnalité que de statut de l'artiste.

Hélas, il est le dernier d'une longue liste d'artistes qui gémissent de désarroi pour appeler à la rescousse les messies exhibitionnistes (ceux qui étalent leur opulence par pure gloriole et se montrent dédaigneusement munificents à la face du monde) ou l'autorité étatique, figure de l'omnipotence sous nos cieux et de qui on exige toutes les diligences.

Une évacuation en France est évoquée. Diop Fall mérite certainement mieux. Son talent, sa fraîcheur et le sourire qu'il arrache aux âmes les plus maussades devraient lui permettre de se prémunir contre certaines incertitudes de nos aventures terrestres.

