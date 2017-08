Sénégal: Lumière d'outre-tombe

Beaucoup de Sénégalais, le président de la République en premier, se sont répandus en éloges sur le défunt patron de la Compagnie sahélienne d'entreprises (Cse), Aliou Sow, depuis l'annonce de son décès à Paris à l'âge de 83 ans.

Les témoignages d'admiration concordent avec l'image que nous nous faisions de cette valeureuse et discrète personnalité. Préserver son âme dans ce milieu des affaires où il a fait fortune, face à nos exaspérantes turpitudes, est une prouesse que seuls les êtres ayant accédé à une dignité par leur œuvre utile peuvent réaliser.

La sienne constitue un viatique, une leçon de vie pour nous simples mortels dont l'aventure terrestre est en cours. Car les grands hommes continuent, d'outre-tombe, à baliser des chemins.

Aliou Sow inspire le riche aveuglé par les thuriféraires par son humilité et le pauvre aspirant à une meilleure situation par sa persévérance, son goût du travail ; encore plus dans un pays où la théâtralisation de la somptueuse générosité écœure plus qu'elle ne soulage.

Nous ne serons dignes de lui rendre des hommages posthumes que dans notre capacité à tirer une morale de son enviable cheminement avec nous.

Il y a des moments où étaler sa munificence inspire de la répugnance. Le défunt milliardaire, de l'avis de beaucoup de gens qui l'ont connu, était d'une grandeur d'âme comme on en voit rarement de nos jours.

Ses employés, preuve de son altruisme loué dans nos chaumières, étaient mis dans de bonnes conditions.

Combien de fois on a vu un employeur, lors des cérémonies d'exhibition de nos absurdités, donner avec largesse à des louangeurs au moment où ses employés croupissent dans la misère par sa seule inconséquence et par son envie viscérale et maladive de se gonfler d'orgueil ?

Aliou Sow escaladait un autre versant, loin des insignifiances que nous sommes habituées à voir, pour transmettre à l'humanité des valeurs fondamentales.

Il est un transmetteur de vertus malgré son silence si instructif, si édifiant sur sa qualité d'homme. Et il le demeurera dans son silence éternel.

Les mots aimables prononcés à son égard nous invitent à l'introspection, nous qui aimons étaler nos petites performances avec vanité et donner avec condescendance.

Il est aussi un guide pour tous les jeunes Sénégalais qui aspirent à se fabriquer un destin dans le monde du travail. Il a osé aller à l'aventure avec la détermination des âmes qui ont rendez-vous avec leur destin.

Aliou Sow a réussi là où beaucoup ont échoué : déployer son humanité dans une sphère d'extrême froideur et mettre au milieu de la scène de ses prouesses son action, et sa personne derrière le rideau qu'il n'a jamais demandé à coulisser pour se mettre en lumière. Que celle du Seigneur éclaire sa nouvelle demeure.