Sénégal: Fief des Sérères Ndut (2/2) - A Mont-Rolland, l'organisation sociale suit les lignées matrilinéaires

En pays Ndut, les droits d'héritage et de succession sont régis selon des règles matrilinéaires. Quand l'oncle décédait, ce sont les neveux qui héritaient au détriment de ses fils.

« Chez nous, la maternité est très importante. Chaque lignée a un chef qui incarne l'autorité supérieure.

Quand il décédait, on voyait dans le clan celui qui était le plus proche, mais aussi le plus vieux pour le remplacer. Il prenait alors les femmes, les troupeaux, les terres et continuait à diriger le clan », explique Yves Lamine Ciss.

Si chez les Lébous, on dénombre 12 « penthie », les Sérères Ndut comptent autant de clans, selon Yves Lamine Ciss. Il s'agit, entre autres, des Yaadol, Hagan, Yuud, Leemu, Yookam, Saafi, Lebtaan, Jorob, Laha, etc.

Pour Pierre Faye, ces clans-là font la force des Ndut. « Quand il y a quelque chose, les gens bougent. Nous vivons cela et tous les Ndut également. Quand on rencontre quelqu'un, on ne lui demande pas qui est son père.

On lui demande son clan. C'est cela notre identification », indique ce notable. À son avis, cette organisation constitue un circuit fermé qui fait la fierté de tout Ndut. « C'est ce qui fait la paix et la joie de Mont-Rolland. Les mariages, les décès et autres cérémonies nous réunissent.

Et avec les nouvelles générations, il y a une meilleure organisation », se réjouit-il. « Par exemple, tous les Yuud de Mont-Rolland forment une association. C'est la même chose pour les Hagan et pour les Wolofs aussi.

À Yoff et à Ouakam, il y en a qui sont Lébous, mais qui sont originaires du Ndut, ils sont yookam et yuud, mais c'est un même peuple qui va jusqu'à Fandène, dans le Safène et le Pout », renseigne M. Faye.

Le vieux Pape Djibril Diène, qui fut l'une des personnalités à avoir dirigé la communauté rurale de Mont-Rolland, fait noter que les clans permettent un regroupement rapide des membres en cas d'événements (religieux, baptêmes, funérailles, entre autres) à travers les caisses de solidarité ouvertes pour la circonstance.

« Ces initiatives ont leur importance, car elles mettent en commun musulmans et chrétiens appelés à vivre ensemble d'autant qu'ils tendent tous vers le même Dieu », indique ce notable.

L'autre particularité, selon lui, ce sont « les liens du mariage qui sont tissés au sein des clans, les tours de familles, les offrandes sur les lieux sacrés des lignées familiales comme celui de Boulo où un rituel est consacré au nouveau-né ».

Alphonse Youga Mbengue, un autre notable de la ville, indique que « Mont-Roland compte une dizaine de clans très organisés en dépit de quelques incompréhensions dans la gestion des groupes et ceci est lié surtout à un manque d'information et de communication ».

Pour autant, il souligne la pertinence de cette forme d'organisation sociale qui, à son avis, permet de résoudre tous les problèmes après concertation, selon la gravité des faits.

Aujourd'hui, la famille matrilinéaire est complètement affaiblie. « La modernité et le la loi ont bouleversé les choses. On dit maintenant que c'est le fils qui hérite du père », soutient Yves Lamine Ciss.

En effet, l'article 515 du Code de la famille de 1963 stipule que « les successions sont dévolues aux enfants du défunt et non aux enfants de ses sœurs ».

Depuis, note le maire de Mont-Roland, les conflits sont légion. « Le clan était très fort. C'était une société très bien organisée et les gens vivaient en harmonie.

Mais ces changements-là ont créé beaucoup de perturbations. Il y a même des familles qui ont éclaté à cause de cela et ça a un peu bouleversé la société ndut », regrette Yves Lamine Ciss.

DÉFI DE LA PRÉSERVATION DE LA LANGUE NDUT

Le ndut fait partie avec le laala, le noon, le saafi et le palor des cinq langues cangins parlées au Sénégal, précisément dans la région de Thiès par les Sérères du nord-ouest.

La survie de cette expression orale, 19e langue nationale codifiée parmi les 25 qui sont parlées au Sénégal et dont le nombre de locuteurs est estimé à plus de 40.000, est aujourd'hui menacée.

Peu sont en fait ceux qui parlent correctement le ndut qui perd petit à petit de sa valeur. Les migrations, les mariages mixtes, le brassage, le développement de l'école, de l'Internet et des communications sont pointés du doigt.

À l'époque coloniale, soutient le maire, les Ndut, jaloux de leur ethnie, résistaient à la pénétration étrangère. « Si aujourd'hui, il y a une diminution des Ndut, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été obligés de quitter le terroir. Il y avait des règles qui excluaient du terroir toute personne qui avait un rapport avec un étranger.

Les Ndut ne voulaient pas que leur sang soit mêlé à celui d'autres ethnies », explique Yves Lamine Ciss. D'ailleurs, dit-il, c'est pour cette raison que le Ndut est linéaire et ne connaît ni griot ni roi. « On ne connaît que le chef de clan qui dirigeait et c'est ce qui a continué », informe-t-il.

La vitalité d'une langue se mesure par le nombre de ses locuteurs, mais dans cette commune où l'architecture sociale est marquée par la tradition et le modernisme, la plupart des Sérères Ndut ont une propension à parler couramment le wolof et délaisser leur langue maternelle.

« La situation est préoccupante. De moins en moins de gens parlent cette langue dans notre communauté. Quand nous parlons wolof alors que nous sommes tous Ndut, c'est inquiétant.

Même quand nous parlons ndut, nous y intégrons le français, le wolof. Si vous écoutez, vous pouvez facilement comprendre. De plus, les populations ne sont pas alphabétisées », fait remarquer Pierre Faye.

Conscient que la disparition d'une langue entraîne avec elle la perte de la connaissance et de l'identité culturelle qui y sont attachées, le maire estime que des efforts sont en train d'être faits pour que la langue ndut ne s'éteigne pas.

« La codification a été faite depuis dix ans, mais jusqu'à ce jour, il n'y a toujours pas de décret d'application.

On a ici des troupes théâtrales, folkloriques. On a aussi appuyé la mise en place de classes d'alphabétisation dans le but de conserver les langues, mais ce n'est pas suffisant », indique Yves Lamine Ciss.

Pour le maire de Mont-Rolland, la mise en place d'une bonne politique de conservation de ce patrimoine culturel oral est, aujourd'hui, devenue une nécessaire. Car, croit-il savoir, la mort de la langue ndut pourrait bien causer la perte de leur identité.

Au-delà de sa langue, Mont-Roland peut se targuer d'avoir une belle diversité culturelle qui se manifeste à travers plusieurs expressions comme la musique traditionnelle et moderne, l'art plastique, le théâtre, etc. Malheureusement, ces potentialités ne sont pas très bien exploitées.

Même si la communauté sérère Ndut organise régulièrement ses journées culturelles. « Nous perdons nos traditions, surtout la culture parce qu'on est un peu envahi par la modernité », déplore Pierre Faye.

« La danse typiquement ndut, on ne l'a plus. On organise des journées culturelles, mais ce n'est pas la grande mobilisation. Pour trouver la vraie tradition ndut, il faut descendre vers Palo.

Tout cela, c'est dû au fait qu'à l'époque, les Sérères Ndut étaient des gens fermés, qui habitaient dans les bas fonds, et qui n'étaient pas ouverts à l'extérieur. Cette culture a causé un grand retard », déplore le conseiller aux Affaires économiques à la paroisse de Mont-Rolland.

LES PRATIQUES ANIMISTES FONT DE LA RÉSISTANCE

Malgré une religion étouffée par l'Islam et le Christianisme, les Ndut conservent encore certaines de leurs croyances animistes traditionnelles.

Certaines familles gardent encore leurs bois sacrés et y pratiquent le culte des anciens. À Mont-Rolland, Ndiawor Ciss est devenu par la force des choses un fétiche personnifié.

Les populations en ont fait un véritable mythe. Son histoire est très connue des autochtones. « Ndiawor Ciss, c'était un vieux qui était là.

Quand les gens allaient au champ, ils laissaient les enfants et les vieilles personnes à la maison. Un jour, le vieux Ndiawor est parti avec les enfants et ils ont creusé une tombe. Il y est entré et leur a demandé de l'y enterrer », explique Yves Lamine Ciss.

Ensuite, poursuit le maire, « il a demandé aux enfants de dire à leurs parents de venir faire des sacrifices à l'endroit où il a été enterré vivant ». Cet endroit, note Yves Lamine Ciss, était devenu le plus grand bois sacré de Mont-Rolland jusqu'à l'arrivée des missionnaires.

Ces derniers, explique le maire, ont installé l'Église sur ce bois sacré. « C'était pour détruire nos croyances animistes et installer le Christianisme. Il y avait aussi deux fromagers qui sont morts depuis plus de 20 ans qu'on appelait les fromagers de Ndiawor parce que c'était là-bas le bois sacré », indique le maire.

Selon Yves Lamine Ciss, ces pratiques animistes existent toujours dans la contrée, mais Pierre Faye conjugue l'histoire de Ndiawor Ciss au passé.

« C'est une histoire dépassée. À la mission, le lieu du « Yul » (pangool) se trouvait là où il y a la grande croix. Tout le Ndut qui était des païens à l'époque se retrouvait là-bas, au début du mois de juin.

On tuait des bœufs et faisait des libations. Quand les prêtres sont venus, ils ont vu la force de Ndiawor Ciss et l'ont exorcisé. Ce jour-là, il y avait un grand tourbillon duquel est sorti un grand oiseau noir.

On y a planté la croix de la Résurrection qui n'a pas le crucifix et Ndiawor Cissé est finalement parti », raconte Pierre Faye, qui reconnaît que ces pratiques sont encore courantes à Mont-Rolland. Mais aujourd'hui, souligne-t-il, les choses ont changé et les gens vont vers ces petits autels sur la pointe des pieds.