Congo-Kinshasa: Kananga - Arrestation d'un présumé arnaqueur qui se fait passer pour un recruteur de la CENI

La CENI même si elle recrute ne demande pas de l'argent non plus. La CENI a besoin des dossiers et après avoir trié les dossiers, elle retient les personnes qui peuvent passer au test», précise Joseph Mputu.

« Lorsque la CENI veut procéder au recrutement, l'assemblée plénière de la CENI se réunit et le bureau fait sortir une décision comme on avait fait l'année passée en juillet 2016.

«Quand je me suis présenté, il m'a demandé les dossiers avec le 10 000 francs congolais. Il m'a demandé de rédiger une lettre de demande d'emploi et de motivation», témoigne une victime.

