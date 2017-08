Ile Maurice: Le Morne - Entre trail et développement, il faut trouver le moteur

Demain se tiendra le premier Trail de la Liberté, organisé par Rando Trail et dont le départ se situera au Morne. Pratiquement 500 participants sont attendus pour cette première édition qui fait aussi partie de la Ligue nationale de trail.

Le comité organisateur versera Rs 50 par tête aux participants de l'association à but non lucratif Action pour le développement du Morne (ADM), qui veut être un catalyseur pour le développement de ce village.

«ADM se positionne pour aider les villageois, dépendant de ce qu'ils veulent. Nous sommes là pour planifier et trouver des solutions au développement du village d'après ce qu'ils veulent.

Pour cela, nous faisons de façon à travailler en étroite collaboration avec les villageois et le conseil du village», explique Marie-Josée de Robillard, responsable d'ADM.

«Nous ne voulons pas et ne pouvons supplanter au travail des organisations non gouvernementales (ONG) ou des institutions comme Le Morne Heritage Trust Fund. ADM est là pour aider à réaliser des projets pour le développement du village»

L'association explique aussi qu'elle veut travailler de concert avec les acteurs, de façon à ce que le village sorte gagnant sur le long terme, de manière transparente, partant des besoins dont leur font part les villageois.

ADM cherche des solutions aux problématiques de ce village coincé entre la montagne et la mer. Cela, tout en respectant les limites de l'accession au niveau du patrimoine mondial de l'Unesco et sans vouloir imposer sa volonté.

«Nous voulons aider au développement du Morne car il y a un besoin pour le village. ADM a des projets en route mais pour leur réussite, il faut l'aide des villageois afin que nous comprenions où il faut mettre la main à la pâte», ajoute Marie José de Robillard.

«Nous voulons trouver le moyen de créer un espace pour que le village puisse grandir et offrir des infrastructures et de la place à tous et surtout aux jeunes.»

Le trail qui aura lieu demain se pose comme une occasion de faire connaître et faire les villageois travailler de concert pour la réussite d'un évènement. Des animations auront lieu dans le village samedi.

«Quand nous avons été approchés pour l'organisation du trail, le conseil du village a accepté car cela va permettre de placer le village sous les projecteurs et de s'ouvrir», ajoute Allan Ramalingum, le président du village du Morne.

«C'est une occasion en or parce qu'il y aura aussi des animations, en sus de la course. ADM veut aider le village et le conseil est satisfait. Le Morne doit se développer dans les années à venir. Nous ne pouvons pas rester dans la même situation qu'il y a dix ou 20 ans.»

Si ADM a de bonnes intentions, l'association ne fait toutefois pas l'unanimité dans le village.

Certains ne sont pas convaincus de ce qu'ils veulent faire. Les membres d'ADM ne peuvent agir sans l'aide des acteurs de la région ayant des plans de développement.

Par rapport au Trail de la Liberté, deux parcours seront au programme demain : le Grand marronnage de 20 km et le Petit marronnage de 10 km.

Ces parcours feront découvrir des passages méconnus ou qu'ont parcourus les esclaves marrons dans le temps.