Madagascar: Assassinat de Zahid - Vers la saisine du MAE par la Malaisie

Les enquêtes devraient aboutir à l'identification des auteurs du meurtre. Mais, puisque l'affaire sent un règlement de compte, bon nombre d'observateurs craignent déjà qu'elle soit classée sans suite car la connaissance de la vérité risquerait de déceler d'autres affaires plus compliquées. A suivre.

Affaires plus compliquées. Depuis la suspension de Zahid Razah il y a trois ans, la Malaisie n'a plus son consul honoraire à Madagascar.

Sur le plan diplomatique, et ce malgré le fait que Zahid Razah ne soit le plus consul honoraire de la Malaisie, le gouvernement de ce pays d'Asie du Sud-Est pourrait saisir le ministère des Affaires Etrangères malgache pour demander des informations sur cet assassinat tragique qui s'est produit avant-hier vers 18h30 à Antsahavola.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.