Madagascar: Briand Andrianirina - «Nous avons éteint le serveur pour protéger les bases de données de l'État »

interview

Le directeur général de l'Agence nationale de réalisation de l'e-gouvernance (ANRE) a annoncé que le réseau intranet du gouvernement a été volontairement coupé afin de protéger les bases de données de l'État.

Tous les sites web du gouvernement sont déconnectés, que se passe-t-il exactement ?

Les techniciens de l'Agence nationale de réalisation de l'e-gouvernance (ANRE) sont en grève depuis ce jour.

Néanmoins, avant d'entrer en grève, ils m'ont déjà remis les clés et le mot de passe du serveur. Ils ne sont donc pas à l'origine de la coupure de tous les sites du gouvernement.

Par mesure de précaution, afin de protéger toutes les bases de données de l'Éstat, nous avons décidé d'éteindre volontairement le serveur central, ce qui explique la coupure de tous les sites du gov.mg depuis hier.

La gestion de ce serveur est une tâche ultrasensible et la première responsabilité de l'ANRE étant de protéger toutes les bases de données qui y sont stockées, nous avons décidé de prendre cette précaution.

Ce serveur est un mastodonte qui coûte deux milliards ariary et il est déjà assez vétuste. Sans les techniciens chargés de sa maintenance et de sa supervision, la décision la plus sage a été de le mettre à l'arrêt pour éviter de prendre le moindre risque.

Les différents départements se plaignent déjà des impacts de cette coupure, quand est-ce que la connexion sera rétablie alors ?

La connexion pourra être rétablie dès que les techniciens décideront de reprendre leur travail. Tous les responsables concernés sont déjà à pied d'œuvre pour trouver des solutions et j'espère que la connexion sera rétablie au plus vite.

Mais je rappelle ici que les causes de cette grève ne sont que la partie visible du problème de l'ANRE. L'ensemble de notre data center a été installé en 2007 et est déjà complètement caduc aujourd'hui. Il doit être modernisé au plus vite puisque la situation est déjà critique.

Aujourd'hui, nous ne disposons même pas de groupes électrogènes pour assurer une continuité en cas de panne et durant la saison de pluie, toutes les installations doivent parfois être arrêtées pour éviter des pannes. J'ai déjà tenté d'interpeller le gouvernement depuis quatre ans pour entamer cette modernisation mais sans résultat.

Mais quelle est exactement l'origine de cette grève générale ?

L'ensemble de notre personnel n'a pas touché de salaire depuis onze mois. Le dernier salaire qu'ils ont touché remonte au mois d'août de l'année dernière.

Imaginez les conséquences que cela a sur la vie et la famille de ces personnes qui ont déjà fait beaucoup de concession pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Le retard du déblocage de notre budget explique ce problème qui est devenu récurrent.

Avant le mois d'août 2016, il y a déjà eu un arriéré de huit mois mais le problème a été résolu grâce à une subvention spéciale octroyée par la présidence.

Par ailleurs, outre les salaires impayés, nous avons également onze mois de retard de paiement auprès des deux opérateurs téléphoniques avec lesquels nous travaillons.

Les employés réclament une réunion du conseil d'administration de l'ANRE, est-ce possible?

Nous avons encore un problème statutaire qu'il faudra encore résoudre avant que le conseil d'administration puisse être opérationnel.

Auparavant, le salaire des ingénieurs et des experts de l'ANRE, par exemple, a été payé par le PNUD, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Autant de points qu'il faudra d'abord régler.