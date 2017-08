Madagascar: CCCOI 2018 de Rugby - Une compétition élargie

La nouvelle formule dénommée « Top 6 - océan Indien » en gestation. Après la présentation à l'île Maurice, deux responsables de l'association de rugby de l'océan Indien (AROI) sont de passage dans la capitale malgache afin de présenter la formule améliorée de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à appliquer pour la prochaine saison 2018.

Cette formule élargie, Top 6 sous former de championnat, regroupera six équipes venant de quatre îles de la région, deux équipes, celle championne et vice championne, pour la Grande île et pour La Réunion, une représentante, l'équipe championne pour l'île Maurice, et une sélection pour Mayotte. Chaque équipe jouera cinq matches en six journées, étalées sur deux mois.

Trois matches seront au programme de chaque journée. La première journée est prévue le 10 mars, la deuxième le 17 mars, la troisième le 24 mars, la quatrième le 31 mars, la cinquième le 7 avril et la sixième le 14 avril. Un classement sera établi à l'issue des éliminatoires en aller simple.

Chaque équipe fera au moins un ou deux déplacements à l'extérieur pendant la phase éliminatoire. En apothéose, les formations classées première et deuxième joueront la grande finale lors de la dernière journée du

Tous frais payés

« Ce sera une grande fête de l'ovale de l'océan Indien, reste à déterminer le pays hôte», a souligné Daniel Blondy, président de l'AROI.

« Les deux représentants de chaque pays devraient être connus avant la fin d'année... L'intérêt de cette nouvelle formule c'est que tous les déplacements seront pris en charge par les sponsors de l'AROI », a-t-il poursuivi.

« Avec cette formule, les joueurs sont obligés de garder leur forme pendant les deux mois du championnat », a mentionné Daniel Saugues, responsable de la commission sportive de l'AROI.

Par contre, la formule de la Coupe de l'océan Indien pour les jeunes de moins de 16 et 18 ans, qui en est à sa 5è édition, reste inchangée. Le tournoi se jouera en deux jours, les 3 et 4 mars 2018.

Interrogé sur la mésentente entre le Malagasy Rugby et Analamanga Rugby, le président de l'AROI a été clair, « la Fédération est souveraine, elle établit les règles et est la garante du fonctionnement de la discipline dans un pays...

Seules les équipes qui participent au championnat de la fédération seront concernées par cette nouvelle formule de la CCCOI ».