Ile Maurice: Entrepôt cambriolé à Roche-Bois - Le revolver volé retrouvé

Il aurait glissé d'une marche d'escalier et se serait blessé au ventre avec un panneau de vitre. Cet… Plus »

C'est ce qui a permis aux voleurs de s'en prendre à la victime et sa famille avant de faire main basse sur la somme de Rs 75 000, des chèques en blanc, les clefs d'une BMW, un Iphone 7, un revolver et des balles.

Il s'agit des jumeaux Stephan et Steeven Gentil, 26 ans, et Louis Jonathan Fanfan, 32 ans. Ils habitent tous Baie-du-Tombeau.

Trois nouvelles arrestations sont également survenues dans cette affaire lors d'une opération policière jeudi. Plusieurs unités de police dont la Metropolitan North Criminal Investigation Division, la Crime Intelligence Unit, l'Anti Robbery Squad et la Warrant Squad de Baie-du-Tombeau sous la supervision de l'Assistant surintendant de police (ASP) Dussoye et du surintendant de police (SP) Bansoodeb, la Special Supporting Unit (SSU), le Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM) ont été mobilisées pour procéder à l'arrestation de ces suspects.

L'arme à feu de calibre 22 était dissimulée dans un terrain en friche à Cité-Martial et était chargée de munitions. Elle a été sécurisée par les experts et sera examinée. Le propriétaire a formellement identifié l'arme.

