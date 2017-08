Ile Maurice: Journée mondiale - Un amour de... chien

Il aurait glissé d'une marche d'escalier et se serait blessé au ventre avec un panneau de vitre. Cet… Plus »

C'est ce que nous voyons sur une page Facebook. Le responsable de la page avance qu'il a besoin de sous pour mettre les chiens dans des chenilles et que cela coûte beaucoup d'argent. Du coup, il a ouvert un compte bancaire et demande aux gens de l'aider.

Ses anciens maîtres sont partis sans l'emmener avec eux et les nouveaux propriétaires ne voulaient pas de lui. Et comme l'animal refusait de partir, ils ont jeté de l'eau bouillante sur lui. C'était dur de voir cela.»

Par ailleurs, Preety Saachi se dit triste de voir autant de chiens battus et maltraités à Maurice. «Je me souviens d'un chien qui souffrait atrocement après avoir été ébouillanté.

En effet, prendre soin des chiens de race demande d'autant plus d'attention et de temps. «Il leur faut une bonne alimentation ainsi qu'une bonne hygiène de vie et beaucoup de patience», fait ressortir le sportif.

Ils sont des milliers à travers le monde. Vénérés dans certains pays, martyrisés dans d'autres... Les chiens restent néanmoins fidèles à eux-mêmes et à leurs maîtres. Ce samedi 26 août marque la journée mondiale du plus vieil ami de l'homme. Rencontre avec ces amoureux de toutous.

