Madagascar: Rugby\ UAS Cheminots - De kits scolaires pour l'école des sports

La démocratisation du rugby dans les clubs-écoles et les quartiers difficiles constitue un des moyens de la promotion de la discipline auprès des jeunes. L'Union Amicale et Sportive des Cheminots (UASC) section rugby est l'un des plus anciens clubs de la capitale.

L'école de Rugby des Cheminots a été constituée officiellement le 15 juillet dernier. Un projet qui vise la diffusion des valeurs sportives, civiques et éducatives aux enfants des quartiers populaires.

L'école regroupe actuellement près de 100 élèves dont 28 filles et 72 garçons sous l'encadrement de 8 éducateurs.

Comme le Groupe Star est l'un des partenaires du rugby malgache, il était au chevet des jeunes de l'école de rugby des Cheminots.

Hier, 40 élèves de l'école rugby de l'UASC ont bénéficié des dons offerts par le groupe Star soit 40 table-bancs, 40 sacs à dos, 200 cahiers, 40 trousses, 160 stylos, 40 crayons, 40 gommes, 40 règles triple décimètres, 01 tableau blanc et 01 vidéo projecteur.

Une action qui entre dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les deux entités pour une durée de trois ans. « Pour le Groupe STAR, cette action est importante car elle s'inscrit dans le volet éducation.

En tant qu'entreprise citoyenne, il est de notre devoir d'apporter notre contribution, même modeste, à l'amélioration des conditions de vie de la population malagasy, et plus particulièrement auprès des plus démunis » a confirmé Fidy Ramiandrisoa, responsable, RSE du Groupe STAR.

Ces élèves pratiquent le rugby et en même temps poursuivent leurs études au sein de leur établissement scolaire respectif selon Patrick Rakotonindrina, Directeur Technique Ecole de Rugby - Stade des Cheminots.