Sierra Leone: Inondations - Des survivants qui manquent de tout

Tee-shirt et pantacourt en jean, Samoura, 35 ans, est un autre rescapé. Il vit dans la petite école qui sert de centre d'accueil. Chaque nuit, faute de place disponible, il dort à l'extérieur sous un petit auvent et en ce début d'après-midi, son estomac crie famine.

Cette étudiante de 21 ans a perdu ses oncles et sa sœur lorsque le torrent de pierres et de boue a emporté sa maison la semaine dernière. Depuis, elle est hébergée par un ami.

De nombreuses habitations ont en effet été détruites et ceux dont la vie a été épargnée ont souvent tout perdu et vivent dans des conditions extrêmement précaires.

Freetown, la capitale de la Sierra Leone, est toujours en situation d'urgence après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 500 morts, en début de semaine dernière.

