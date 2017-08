Madagascar: Nouveau code de la route - Encore inconnu du grand public

Bon nombres d'usagers de la route ignorent la loi n°2017-002 portant Code de la Route à Madagascar.

Adoptée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 2017 dernier, la nouvelle loi portant Code de la Route à Madagascar « détermine les conditions d'utilisation des voies ouvertes à la circulation publique ». Elle a « pour objectif d'assurer la sécurité et la sûreté de la circulation et des transports routiers des biens et des personnes ».

A cet effet, tous les usagers de la route sont tenus de connaître et de suivre les dispositions de la nouvelle loi. D'ailleurs, un principe juridique dispose « que nul n'est censé ignorer la loi ».

Ledit principe signifiant que l'on ne saurait invoquer son ignorance pour prétendre échapper aux dispositions de ladite loi. La majeure partie des usagers de la loi ignorent toutefois son existence.

Comme le cas de Ratovo, un chauffeur de bus de la capitale » qui a affirmé « ne pas être au courant de l'existence de cette nouvelle loi portant code de la route ».

« Je ne sais même pas quelles sont les modifications. Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire sur les voies publiques », a-t-il enchéri. Avant d'ajouter « je continue de conduire en me basant sur les anciennes dispositions de l'ancien code ».

Circulation. Nouveau code de la route ou non, la circulation à Madagascar, en particulier dans la capitale, est « chaotique ».

En effet, il faut s'armer mentalement et psychologiquement lorsque l'on veut conduire à Antananarivo. « Si tu peux conduire à Antananarivo, tu peux conduire n'importe où », a affirmé Sahondra, une habitante de la capitale.

La hausse des statistiques des accidents de la circulation illustre bien la situation. Pour cause, des automobilistes et piétons négligeant et ne respectant pas les lois en vigueur. L'ignorance totale des panneaux de signalisation aussi bien par les automobilistes et les charretiers ne sont que de simples exemples.

Il y a également le trafic routier qui ne cesse d'augmenter, aggravé par un manque flagrant d'infrastructures routières aussi bien dans la capitale que dans les autres régions du pays.