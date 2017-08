Congo-Kinshasa: La CENI organise l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 8 provinces

Détournement des fonds publics, corruption, fraude et blanchiment des capitaux... Le sujet des malversations… Plus »

Or, Cyprien Lomboto, gouverneur de la Tshuapa et Jean-Claude Kazembe, du Haut-Katanga, tous deux de la Majorité présidentielle (MP), avaient demandé l'annulation des élections dans leurs provinces.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a confirmé la tenue des élections partielles des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces de la Tshuapa et Haut-Katanga, faisant savoir qu'il n'y avait «aucun arrêt de la Cour constitutionnelle annulant le vote dans ces deux provinces».

Dans la Tshuapa, cette élection reste encore hypothétique à cause des arriérés des émoluments des députés provinciaux non encore payés depuis cinq mois.

Des ministres et autres personnalités proches de la présidence de la république sont signalés dans la ville dans le but de soutenir la candidature d'un de leurs.

Il s'agit du ministre Aimé Ngoy Mukema, dépêché à Kamina. Tandis qu'à Lubumbashi, on note la présence du ministre Marcel Lehu et du secrétaire général adjoint de la MP, Koko Nyangi.

Cette élection s'annonce déterminante dans le Haut-Katanga et Haut-Lomami. A la veille, la Majorité présidentielle a déployé certains de ses membres dans les villes de Lubumbashi et Kamina.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.