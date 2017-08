Madagascar: Rallye TMF Rally - Louvel et Teddy frappent d'entrée !

Le rallye du TMF Rally qui a débuté hier, s'annonce somptueux avec en filigrane cette bataille de puissantes voitures pour ne citer que les sept Subaru Impreza qui font partie du Top 10 aux côtés de Mitsibushi et d'une Ssangyong. C'est dire combien les duels promettent des étincelles.

Il fallait s'attendre à cette belle bagarre dès l'entame du rallye de TMF d'hier dans la première spéciale reliant Ambodimanga à Bemasoandro.

Une piste roulante qui laisse peu de chance aux outsiders car toutes les places, du moins le top 10, sont prises par les plus puissantes voitures.

Et à ce jeu et tant qu'ils restent sur la piste, Gérard Louvel et Teddy Rahamefy sont imbattables avec leur Mistibushi Evo IX.

Les deux hommes ont brûlé la politesse à Tahina et Baovola sur une Subaru mais surtout Hery Be et Fafah à bord de leur Mitsibushi Evo X.

Mika et Faniry en embuscade. Un trio de tête prévisible en fait tout comme Yves et Nitro qui prennent la quatrième place montrant dans la foulée que le Team Mika et Faniry reste en embuscade et entend se mêler à l'emballage final et qu'une victoire reste à sa portée puisqu'il y a encore un troisième larron en l'occurrence Haja Danielson et sa Ssangyong pour l'instant à la 8e place derrière MD et Donax sur Subaru mais aussi Ndrianja et Fanja sur une autre Subaru qui se trouvent à la 6e place.

Tanjona et Dinax ainsi que Ny Anjara-Gasylah, deux équipages Subaru complètent le top 10 de ce rallye tout de même très ouvert avec un parcours en grande partie sur une piste roulante donc autorisant la vitesse. Et entre aller très vite et les sorties de route, il n'y a qu'un tour de roue à franchir.

Comme il reste encore 11 épreuves spéciales jusqu'à dimanche, on s'attend à vivre un des plus beaux rallyes de Madagascar. On parie ?