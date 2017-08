Madagascar: Rien de nouveau sous le soleil

Le chef de l'Etat a décidé de changer d'attitude et a affirmé vouloir s'adresser au moins deux fois par mois aux Français. L'état de grâce est terminé et il doit affronter le mécontentement de certaines catégories sociales.

En France, l'équipe du président Macron se prépare pour la rentrée qui risque d'être agitée. Le code du travail qui va être présenté bientôt suscite beaucoup d'interrogations dans l'opinion et chez les syndicats, mais on ne voit pas encore les prémices d'une agitation sociale.

Les Etats-Unis et leurs alliés ne comptent pas relâcher la pression et iront jusqu'au bout de leur reconquête. Le président Donald Trump est décidé à réduire tous les bastions du terrorisme. C'est dans cette perspective qu'il a annoncé l'envoi de nouveaux renforts américains en Afghanistan.

Dans les jours qui ont suivi cette tragédie en Espagne, des attaques au camion bélier ont fait des victimes, mais semblent être le fait de déséquilibrés et non de terroristes. Cela ne diminue pas pour autant la mobilisation des forces de sécurité dans tous les lieux publics.

Sur le plan international, c'est le terrorisme et la crainte qu'il engendre qui occupent tous les esprits. L'attentat de Barcelone a rappelé aux Européens qu'ils doivent rester sur leurs gardes et que les actes meurtriers perpétrés par des partisans de DAECH peuvent survenir à tout moment.

L'ancien et l'actuel président le font sans y mettre la forme et se livrent à un duel effréné sur le terrain. L'opinion n'est pas dupe et observe avec un certain désabusement ces bains de foule qu'ils affectionnent.

Ainsi personne n'est dupe de leur comportement lorsqu'ils se déplacent. Certains diront qu'il est trop tôt car la course électorale n'est pas encore officiellement lancée, mais ceux qui pensent pouvoir gagner n'en ont cure et préparent le terrain longtemps à l'avance. Ils ne veulent pas être distancés par leurs rivaux.

