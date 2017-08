Afrique: Le Cameroun face à l'écueil Nigeria

Le Cameroun a besoin de vaincre le Nigeria en aller et retour pour rester dans la course à la qualification pour Russie 2018. Aucun faux pas ne lui est donc autorisé les 1er et 4 septembre prochains.

Dans cette optique, le sélectionneur Hogo Broos n'a pas hésité à retenir huit attaquants et « seulement » sept défenseurs. Un indice de sa volonté de pratiquer un jeu offensif.

Le gros de l'effectif est composé des joueurs qui ont remporté la CAN Total au début de l'année à Libreville. On enregistre cependant les retours d'Eric Maxime Choupo Moting et de Fabrice Olinga et l'arrivée de six nouveaux.

Il s'agit des défenseurs, Jean-Charles Castelleto, Serge Leuko et Banana Yaya ; des milieux de terrain, Tolo Nouhou Jean Pierre Nsame, et, devant, de l'unique joueur du championnat local, Frantz Pangop .

Le joueur de l'Union de Douala vient palier l'absence de Karl Toko Ekambi victime d'une blessure en championnat de France avec son club, Angers.

Hugo Broos dit avoir mis un accent sur la compétitivité en club. Pour vaincre le Nigeria en aller et retour, il dit compter sur la détermination des uns et des autres et surtout sur la discipline.

Un élément qui aurait fait défaut en juin dernier à la Coupe des Confédérations en Russie. Sa grosse déception vient André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam qui a décidé de claquer la porte de la sélection nationale.

Après deux journées, le Cameroun occupe la deuxième place avec quatre points, deux de moins que le Nigeria, mais trois de mieux que la Zambie et l'Algérie.

Les quatre matches à venir dans le groupe pourraient être décisifs si les Super Eagles réalisaient un carton plein. Les Lions Indomptables vont avoir une tâche difficile.

La liste des 23

Gardiens : Fabrice Ondoa (FC Séville), Jules Goda (AC Ajaccio/France), Georges Bokwe (Mjondalem/Norvège)

Défenseurs : Michael Ngadeu (Slavia Prague/Rép.Tchèque), Adolphe Teikeu (FC Sochaux/France), Ernest Mabouka/Maccabi Haïfa/Israël), Jean-Charles Castelleto (Brest/France), Serge Leuko (CD Lugo/Espagne), Collins Faï (Standard de Liège/Belgique), Yaya Banana (Panionios/Grèce),

Milieux de terrain : Tolo Nouhou (Seattle Sounders/USA), Arnaud Djoum Suitchuin (Hearts/Ecosse), Georges Mandjeck (Slavia Prague/Rép.Tchèque), Sébastien Siani (KV Ostende/Belgique), Frank Zambo Anguissa (Marseille/France),

Attaquants : Eric Choupo-Moting (Stoke City/Angleterre), Vincent Aboubakar (FC Porto/Portugal), Benjamin Moukandjo (Jiansung/Chine), Christian Bassogog (Henan Jianye/Chine), Frantz Pangop (Union Douala), Jean-Pierre Nsame (Young Boys/Suisse), Moumi Ngamaleu (Rheinorf/Autriche), Fabrice Olinga (Royal Mouscron/Belgique)