Mali/Maroc: Giresse se méfie du Maroc

Avant la double confrontation entre le Maroc et le Mali (Groupe C), le 1er septembre à Rabat et le 5 septembre à Bamako pour les éliminatoires du Mondial « Russie-2018 », le sélectionneur du Mali, Alain Giresse ne cache pas se méfier du Maroc mais pense avoir fait appel à un groupe capable de tenir la dragée haute aux Lions de l'Atlas.

Avant d'effectuer le voyage au Maroc pour le premier round de la double confrontation contre le Maroc, le sélectionneur du Mali ne cache pas sa méfiance devant un adversaire qui fait son éloge.

« C'est une bonne équipe, les joueurs sont expérimentés et évoluent dans de grands clubs. Elle repose sur un collectif bien huilé et utilise un système variable.

Ses attaquants axiaux, quels qu'ils soient sont très complémentaires et leurs joueurs de couloirs apportent de la vitesse », indique le sélectionneur du Mali.

C'est une équipe compacte, solide athlétiquement, qui connaît bien son football. Collectivement, c'est une équipe performante ».

« Il faut se relancer, car les deux matches qui attendant le Mali semble très délicats, sans oublier les autres qui suivent face à la Côte d'Ivoire et au Gabon, le leader et le second ex aequo », a estimé Alain Giresse qui en dévoilant jeudi 24 août, lors d'un point de presse tenu au siège de la Fédération malienne de football, la liste des 23 joueurs qui prendront part aux deux matches contre l'équipe d'Hervé Renard.

Pour autant le technicien français du Mali se veut quand même rassurant quant à la capacité de son groupe de faire face à Younes Belhanda et ses coéquipiers.

Mais, dit-il, « prenons garde à ne pas commettre les mêmes erreurs que lors de la journée inaugurale face aux Eléphants/ Il nous faudra être solidaires et très disciplinés tactiquement car à Bouaké nous avons joué avec trois ou quatre jeunes et c'était très difficile », souligne Giresse.

A l'intersaison, certains joueurs ont bougé, en changeant de club et, avec la reprise des championnats, le sélectionneur ne sait pas trop où ils en sont.

« Nous avons des joueurs qui évoluent en Ligue 1 française mais ne jouent pas beaucoup et d'autres qui sont en division inférieure. Pour le moment, c'est un mercato qui ne nous a rien apporté », précise Alain Giresse.

Concernant la liste des joueurs, le Français s'est appuyé sur un noyau de cadres plus des jeunes qui frappent à la porte. « C'est un groupe qui pourrait facilement se mettre en place », dit-il.

La liste des 23

Gardiens : Oumar Sissoko (Le Havre/France), Ali Yirango (Dinan/France), Djigui Diarra (Stade Malien)

Défenseurs : Falaye Sacko (Victoria Guimarães/Portugal), Hamari Traoré (Rennes/France), Mahamadou N'Diaye (FC Cluj/Roumanie), Mohamed Oumar Konaté (Etoile du Sahel/Tunisie), Molla Wagué (Udinese/Italie), Boubacar Kouyaté (Sporting Lisbonne/Portugal), Youssouf Koné (Reims/France), Bakaye Diabassy (Amiens/France)

Milieux de terrain : Yacouba Sylla (Rennes/France), Tongo Hamed Doumbia (Dynamo Zagreb/Croatie), Lassana Coulibaly (Angers/France), Mamoutou N'Diaye (RC Antwerp/Belgique), Moussa Doumbia (FC Rostov/Russie), Adama Traoré (TP Mazembe/RD Congo), Kouamé N'Guessan (Lille/France), Yves Bissouma (Lille/France).

Attaquants : Abdoulaye Diaby (FC Bruges/Belgique), Moussa Maréga (FC Porto/Portugal), Kalifa Coulibaly (FC Nantes/France ), Adama Niane (ES Troyes/France).