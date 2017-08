Cote d'Ivoire/Gabon: Wilmots met de l'ordre dans son vestiaire avant le match contre le Gabon

C'est tout cela mis ensemble qui pourra donner cette homogénéité tant recherchée sur le terrain. Car Gervinho, Kalou et Serey-Dié, il faut l'avouer, ont beaucoup de repères », estime Rigo Gervais, l'ancien entraîneur du Séwé Sports de San Pedro et de l'Africa Sports.

Une liste d'union qui répond, avant tout, à un souci de réconciliation et de rassemblement de toutes les forces en vue gagner le pari de Russie 2018, mais aussi celui de la Can Total Cameroun 2019.

Déchu de son titre de capitaine et laissé sur la touche contre la Guinée en juin dernier, Yao Kouassi Gervais alias Gervinho et Max Gradel, royalement ignoré, ont été appelés.

