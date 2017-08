Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le diocèse catholique de Butembo-Beni appelle à la libération des prêtres enlevés

Détournement des fonds publics, corruption, fraude et blanchiment des capitaux... Le sujet des malversations… Plus »

«Pendant tout le mois presque, c'était la voix de l'abbé Charles que l'on attendait et récemment on a pu entendre la voix de l'abbé Jean Pierre Akilimali. Ces ravisseurs, on ne saurait pas vraiment dire ce qu'ils revendiquent, mais ce qu'on a découvert est que c'est un réseau complexe.

«Son excellence Mgr rappelle que s'en prendre aux prêtres, est aussi s'en prendre à toute l'église catholique. Son excellence appelle de nouveau les ravisseurs des abbés à redécouvrir le sens de la dignité de la personne et le caractère sacrée de la vie et de toutes les vies humaines», supplie l'Abbé Ignace Matshungu.

