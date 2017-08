Togo: Chorale Mokpokpo de Lavié sur la plus haute marche du podium

Chose promise, chose due. Le concours de chant chorale de l'édition 2017 du Tournoi Renaissance Kloto a tenu en haleine hier vendredi, dans la soirée, le public du grand Kloto qui a fait le déplacement du Foyer des jeunes de la localité.

Sur scène, il y avait quatre chorales retenues par le jury pour prester. Il s'agit de chorale Mokpokpo de Lavié, chorale Nyogbo Vision d'Agou Nyogbo, chorale Mokpokpo de Lomnava et la chorale Saint Esprit de Dzodzekodzi.

Pour cette compétition culturelle mise sur le tapis par l'association Afrique Terre de Cultures pour permettre aux chorales du grand Kloto de faire revivre cette page de la riche culture de cette localité, les chorales avaient eu droit à trois chansons chacune pour convaincre les membres du jury.

A l'arrivée, c'est la Chorale de Lavié qui a été encore plus perpicace. Elle a convaincu plus d'uns et a été proclamée vainqueur par le jury.

Cette chorale remporte ainsi le trophée de la compétition de chant chorale de cette 3ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2017, ainsi que l'enveloppe de 100.000 F cfa destinée au vainqueur.

D'après les résultats du jury, sur les autres marches, on retrouve respectivement, la chorale Nyogbo Vision d'Agou Nyogbo, la chorale Mokpokpo de Lomnava et enfin la chorale Saint Esprit de Dzodzekodzi.

A la différence du vainqueur, toutes sont reparties avec une attestation de participation et une enveloppe primant le rang occupé (75.000 F cfa pour le 2ème, 50.000 F cfa pour le 3ème et 20.000 F cfa pour le 4ème).

On se rappelle qu'en interview accordée en milieu de semaine à notre rédaction, le président de l'ATC, Mileck Agbokou, confiait qu'ils ont choisi "le concours de chant chorale pour rallumer cette envie, cet héritage de chanter en choeur dans la région qui disparait à petit coup à cause de l'exode rural et autre phénomène.

N'oubliez pas que, quand on parle de musique que ça soit fanfare ou folklore ou encore chant chorale, la région des plateaux en connait quelque chose.

C'est justement pour ne pas perdre l'une de ces richesses culturelles du milieu que nous avions décidé de lancer ce stimulus dans la population".

Il regrettait à l'occasion, le fait que "seules 4 chorales seront en course ce vendredi au Foyer des jeunes de la ville de Kpalimé qui coïncide d'ailleurs avec la veillée de la fête traditionnelle de Kpalimé Dzawuzan".

Toutefois, on peut constater que la fête a bel et bien eu lieu, tant les chorales en compétition ont fait mouvoir le public.

Pour rappel, la compétition de football tout comme le concours de chant chorale du tournoi Renaissance Kloto 2017 sont sous le parrainage du président de l'Université de Lomé professeur Dodzi Kokoroko, très attaché aux valeurs de la cohésikn sociale dans le Grand Kloto dont lui-même est natif.