Burundi\Rwanda - Comparer l'incomparable

Parce que comparaison n'est pas raison. Et que chaque pays a son histoire. Les Burundais, eux, s'étaient convenus de s'en tenir à deux quinquennats. Pas plus !

En Ouganda on n'en compte plus. Mais Yoweri Museveni, « un merveilleux dictateur » selon ses propres mots, reste un des grands partenaires des Nations Unies, de l'Union européenne,... dans la sous-région.

(Mal)heureusement ce modèle ne peut pas marcher, et n'a pas marché au Burundi. La limitation des mandats ne vient pas du Cndd-Fdd, mais des accords d'Arusha, un texte obtenu au prix du sang des innocents et de la sueur des protagonistes politiques, un consensus qui a permis de ramener la paix, la stabilité politique et institutionnelle, d'endiguer les démons de la haine ethnique, après avoir inspiré la Constitution du pays. Fouler aux pieds cet accord, c'est jeter à la poubelle tous ces acquis susmentionnés.

La Constitution et autres lois du pays sont taillées sur mesure par et pour le même parti-Etat qui décide s'il doit pleuvoir ou neiger sur Kigali.

