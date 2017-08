Sénégal: Annonce du paiement des salaires - L'Etat porte un mauvais coup aux fonctionnaires

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Avec cette annonce, les fonctionnaires mauvais payeurs n'ont plus aucune stratégie pour repousser les dates pour le paiement des créances. Mieux, les familles et certains proches saisissent cette annonce pour solliciter des aides et autres formes de soutiens.

Lesquels n'ont plus d'excuses devant les exigences de la famille ou encore devant le bailleur qui attend devant la porte. Car, comme chaque mois, les bailleurs, les épouses et les enfants sont aux aguets.

Le second acte a été posé le mercredi dernier par le même département ministériel. «Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan informe tous les retraités que le paiement des pensions du mois d'Août 2017 démarre demain jeudi 24 Août 2017 à partir de 08 heures», a révélé le communiqué qui a été reçu à WalfQuotidien.

A la veille de fêtes comme la Korité et la Tabaski ou encore des élections, le gouvernement publie un communiqué de presse pour faire la publicité sur cette anticipation. Comme pour dire que le régime est en train de travailler parce que payant les salaires et les pensions avant date.

Certains fonctionnaires doivent avoir une dent contre l'Etat qui annonce à des moments difficiles le paiement de leurs salaires. Acculés durant les fêtes, ils n'ont plus d'excuses pour les exigences de la famille, des proches, bailleurs et autres. Ainsi, pour un dividende politique, le gouvernement rend un très mauvais service à ses agents avec cette publicité.

