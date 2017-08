Mali: Union africaine - Moussa Faki Mahamat se félicite de l'accord de trêve au nord

Le président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, se félicite de la consolidation des efforts de paix dans le Nord Mali qu'ont entrepris la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) et la Plateforme au travers de la signature de l'Accord de trêve le 23 août 2017, offrant une perspective de paix durable au Mali.

Le Président de la Commission salue le rôle de l'Algérie, du gouvernement du Mali, de la MINUSMA, ainsi que celui des pays de la région, pour avoir mis en place les conditions nécessaires à la conclusion de cet accord.

Le Président de la Commission réaffirme le ferme soutien de l'UA au gouvernement de la République du Mali et aux autres Parties à l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et les exhorte à poursuivre leurs efforts dans le sens de la paix.

Détermination et Disponibilité de l'UA

Le Président de la Commission réitère la disponibilité et la détermination de l'UA à accompagner le Mali et les pays voisins dans leurs efforts de stabilisation du Nord Mali et du Sahel.

Il souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer et de coordonner davantage les efforts nationaux, régionaux et internationaux.

Le Président de la Commission appelle, une fois encore, la communauté internationale à appuyer les efforts africains dans la recherche de la paix durable au Mali.