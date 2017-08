Cameroun: Concours de la police - Plus de 25 000 candidats composent à Yaoundé

Ensuite, l'éducation à la citoyenneté dans laquelle, les postulants ont été interrogés sur les emblèmes nationaux à l'instar du drapeau et de l'importance de la levée des couleurs compte tenu des récents évènements, la constitution et autres valeurs patriotiques.

On y retrouve les postulants au concours spécial, réservé aux policiers sans aucun critère d'âge ayant le diplôme requis et discipliné qui.

Pour 400 places, à Yaoundé plus de 25 000 candidats inspecteurs de police répartis dans 10 sous-centres postulent au concours direct pour les généralistes et spécialistes (aide-soignant) avec pour diplôme requis le BEPC.

