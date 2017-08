Cameroun: Comité de normalisation de la Fecafoot - Le gouvernement évite la présence de Tombi à Roko et approuve la décision de la FIFA

L'ex- « président » de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), n'a pas été aperçu hier à Yaoundé aux côtés de Bidoung Mpkatt et d'Issa Tchiroma Bakary, pour le point de presse indiquant la position du Cameroun sur le sujet.

Après la décision de la Fifa le 23 août 2017 de créer un Comité de normalisation à la Fecafoot, le gouvernement, à travers le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep) qu'accompagnait le ministre de la Communication, a enfin donné la position officielle du Cameroun.

C'était hier vendredi 25 août, à la salle des conférences du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Fait majeur, l'absence très épiée et remarquée, de Tombi à Roko Sidiki, l'ex « président » de la Fecafoot.

Depuis jeudi, les Hommes de média attendaient impatiemment de voir la place que le protocole donnerait à ce dernier dont l'élection à la tête de l'instance faîtière du football camerounais, avait été annulée en 2015 par plusieurs décisions de justice.

« Le gouvernement de la République prend acte de cette décision conforme aux textes régissant cette institution (la Fifa, Ndlr).

Le gouvernement assure la Fifa et la Caf de son entière disponibilité à travailler avec elles de façon constructive en vue d'un retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun », dixit Bidoung Mpkatt.

Et de renchérir : « Concernant la nomination d'un Comité de normalisation à la Fecafoot décidée par la Fifa, le gouvernement est dans le même état d'esprit, à savoir, coopérer pleinement à la mise en œuvre harmonieuse de ce processus ».

Et le Minsep de conjurer le sort : « Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissensions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport ! ».

Evoquant le volet infrastructures dédiées à la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2019 qu'accueille le Cameroun, Bidoung Mpkatt a indiqué que presque toutes les entreprises concernées par les travaux, sont à pied d'œuvre, et que tout serait prêt au plus tard en décembre 2018.

Et pour ce qui a semblé aux yeux des journalistes comme une messe dite par un pasteur, le Minsep a précisé qu'en attendant l'effectivité du Comité de normalisation, la Fecafoot fonctionne normalement.

Et pour cela, il convoque les matchs aller et retour que doivent livrer en septembre prochain, les Lions indomptables contre les Super Eagles du Nigeria, pour le compte des qualifications de la Coupe du monde Russie 2018. Pour Bidoung Mkpatt, le Cameroun continue à préparer sereinement la Can 2019. Tâche qui incombe au gouvernement, et non à la Fecafoot.

Enfin, le Minsep qui a sans doute voulu éviter les questions « impertinentes » de la presse, en recourant à un point de presse plutôt qu'à une conférence de presse, a cependant implicitement laissé entendre que les carottes sont cuites pour Tombi à Roko Sidiki et compagnie.

« La décision de la Fifa ne concerne que le Comité exécutif de la Fecafoot », a-t-il déclaré. D'où l'absence du désormais « encombrant » et « persona non grata », Tombi à Roko au point de presse.

Et pourtant, vice-président du Comité central local d'organisation de la Can 2019. Et nommé en plus par Paul Biya qui le savait alors un vrai, légal et légitime président de la Fecafoot. Si ce n'est Blaise Moussa le secrétaire général de la Fecafoot, aperçu à la première loge.