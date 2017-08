Afrique: Elim Mondial 2018 - La liste de l'Algérie contre la Zambie

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Battu par le Nigeria lors de la première journée et ayant fait jeu égal avec le Cameroun, les Fennecs doivent impérativement gagner pour espérer être dans la course pour la qualification. Ils ont un point comme leur adversaire, la Zambie

Parmi les absents on peut citer Ryad Boudeboyz, nouvelle recrue de Bétis Séville et le milieu de terrain de Galatasaray, Sofiane Feghouli

On note le retour d'Adam Ounas, ancien bordelais, parti à Naples en Italie et la nouvelle convocation de Sofiane Daham, milieu du FC Sochaux.

Le sélectionneur de l'Algérie Lucas Alcaraz a livré sa liste pour la double confrontation contre la Zambie dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 le 02 et le 05 septembre 2017.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.