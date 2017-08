Sénégal: Code de la presse - La loi promulguée le 13 juillet dernier

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Le journaliste est défini par le Code de la presse comme «toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'Etat du Sénégal et dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information».

Pour rappel, les députés sénégalais ont voté à l'unanimité le code de la presse en juin dernier. Le nouveau code remplace l'ancienne loi de 1996 relative aux organes de communication sociale et à la profession de journaliste et de technicien.

C'est dans ce cadre que le ministère de la Culture et de la Communication a prévu de rencontrer les acteurs des médias dont le Comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored).

