Tunisie: Une expulsion fatale...

En d'autres temps, cette rencontre entre Cabistes et Espérantistes aurait constitué l'affiche de la journée. En effet, vide de sa substance depuis quelques saisons ni recrutement, le CAB n'a plus les armes nécessaires pour concurrencer les meilleures équipes.

Il n'empêche qu'il devait à l'occasion de la réception de l'EST faire de son mieux pour réussir un résultat honorable. C'est dans ce contexte un peu incertain que le match a débuté avec de surcroît la ruée des visiteurs vers Kasraoui.

Les locaux observent leurs adversaires mais ne paniquent pas. Petit à petit, ils avancent d'un cran harcelant leurs vis-à-vis jusqu'à les mettre en difficulté une première fois par Ounalli qui obtient un corner puis par le même joueur à la 10' qui, d'une frappe limpide, trompe Ben Chrifia.

Le CAB venait de surprendre son hôte de belle manière. La partie s'emballe et s'anime davantage. Les camarades de Chammam essayent de répliquer immédiatement mais ils ont du mal à se déjouer de l'arrière-garde «jaune et noir».

Au contraire, c'est le CAB qui a failli ajouter un second but par Ounalli qui voit sa frappe repoussée par la défense «sang et or» et Saïdani qui manque de peu le cadre (18'). Les visiteurs répondent tout de suite par Bguir sur coup de pied arrêté sans danger (20'). Engagée à revenir au score, l'EST multiplie les actions.

Et sur l'une d'alles, Badri est crocheté par Ressaïssi dans la zone interdite, l'arbitre siffle sans hésiter le penalty, exécuté avec succès par Khénissi (28'). Ressaïssi, qui a commis la faute, se voit brandir un deuxième avertissement, synonyme d'expulsion.

A dix, le CAB n'avait plus les mêmes arguments du départ outre l'énervement qui a gagné toute l'équipe.

Le match prend alors une nouvelle tournure. L'entraîneur Lassaâd Dridi est contraint de faire sortir un attaquant, Sélim Jendoubi, et le remplacer par Seïfallah Hosni, un défenseur.

Quelle malchance pour le CAB ! Dans ce cas, le rendement offensif a pris un coup et est révisé à la baisse. Cette situation a encouragé les «Sang et Or» à presser davantage les Cabistes dans leur zone.

Ils obtiennent tour à tour coups de pied arrêtés, coups francs et corners mais ont du mal à concrétiser malgré un CAB amoindri. Et c'est sur ce score de parité que s'achève la première période, riche en renversements de situation.

Le métier des «Sang et Or»

De retour des vestiaires, les visiteurs ne tergiversent pas, ils y vont tout de go dans le camp cabiste. Ils trompent très logiquement Kasraoui par Anis Badri à la suite d'une passe judicieuse de Khénissi (49').

Ils ne desserrent pas pour autant l'étau sur leurs adversaires qui trouvent d'énormes difficultés à construire le jeu. Et pour deux fois, ils étaient à deux doigts de tripler la marque par Bguir n'eussent été les parades exceptionnelles de Kasraoui (58'-59'). Le CAB était KO !

Même ses réactions étaient trop timides pour pouvoir inquiéter sérieusement la défense espérantiste. N'est-ce pas Ounalli (64') ? Le staff technique tente de faire bouger les choses au CAB, faisant rentrer Cissé à la place de Ben Wannès.

Mais c'est le contraire qui arriva puisque Khénissi marque un troisième but (69') sur une erreur de placement de l'axe central local. Quel gâchis ! Touchés dans son amour-propre, le CAB réduit le score par Saïdani à la suite d'un service de Belarbi (72').

L'EST réagit par Khénissi, encore lui, qui met à côté alors qu'il se trouvait seul devant le keeper cabiste et manque un 4e but (80'). La rencontre est ainsi relancée avec une EST devenue prudente et un CAB qui fait ce qu'i peut pour égaliser.

Les visiteurs tiennent bon, ne laissant rien passer. Ils font circuler le ballon en diagonale usant de ce fait la condition physique des Cabistes, déjà atteints, après la sortie de Ressaïssi, expulsé, sur le plan mental. Le reste des débats a vu l'EST gérer son avance sans plus.

En fin de compte, les visiteurs ont battu un CAB qui n'a pas su profiter de sa période de domination en début de rencontre. Quand on joue devant des joueurs aguerris, il n'est pas permis de faire des erreurs de placement aussi flagrantes en défense. L'EST a mérité sa victoire...