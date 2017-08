Tunisie: Noureddine Taboubi - « Il n'est pas question de céder les entreprises publiques aux privés »

La commission administrative de l'Ugtt se réunira prochainement pour examiner la situation générale dans le pays et celle des entreprises publiques en particulier «et prendra par la suite les décisions et mesures nécessaires», a encore souligné le patron de la centrale syndicale.

«Il n'est pas question de céder les entreprises publiques aux privés, quels que soient les problèmes financiers qu'elles rencontrent», a-t-il lancé lors d'une visite au siège de la Société nationale de cellulose et de papier alfa à Kasserine, dont l'usine connaît de sérieuses difficultés dues principalement à l'accumulation des dettes et à la désuétude des équipements.

