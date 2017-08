Sénégal: Le SAES en sit-in devant le rectorat, lundi

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Non sans interpeller les autorités sur leur responsabilité à différents niveaux pour toutes perturbations à venir. Le Saes pense que « ces agissements et ce manque de considération risquent de perturber le calme qui règne à l'UCAD ».

La coordination du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (Saes) du campus de Dakar tiendra un Sit-in le Lundi 28 août 2017 à partir de 9h30 devant le rectorat. Le Saes de Dakar exige le paiement intégral et immédiat des heures complémentaires du premier semestre, l'indemnité plein temps, la prime de recherche du second semestre et les perdiems de voyage d'études.

