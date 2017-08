Tunisie: Un accord de coopération sanitaire

Le ministre djiboutien s'est dit déterminé à renforcer la coopération avec la Tunisie et à tirer profit dans la mesure du possible de l'expérience des compétences tunisiennes.

De son côté, le ministre djiboutien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nabil Mohamed Ahmad, a fait savoir que cet accord viendra renforcer l'accord bilatéral dans le domaine sanitaire qui a contribué à former plus de 80 médecins djiboutiens.

Il a précisé que cette rencontre était l'occasion de faire connaître les compétences et expertises tunisiennes auprès des pays africains et de signer plusieurs accords.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a, pour sa part, indiqué que la signature de cet accord fait suite à la tenue, les 22 et 23 août à Tunis, du forum «Tunisian africain empowerment» qui a rassemblé onze ministres africains de l'Enseignement supérieur.

