Pour la coalition Taxawu Sénégal, les complexités sont encore plus marquées. Elle ne dispose que de 7 sièges, son chef est en prison et ses ténors (Bamba Fall, Barthélémy Diaz et Idrissa Diallo) sont hors course.

De surcroît, la barre de 15 élus fixée pour pouvoir disposer d'un groupe parlementaire représente un écueil supplémentaire, pour les coalitions aux scores confidentiels. Avec 19 députés, Mankoo Wattu Sénégal est de fait à l'abri de la contrainte de cette épreuve difficile qui consiste à glaner çà et là des alliés, avec toute la fragilité et les compromissions en toile de fond.

«Oui, on peut l'envisager comme hypothèse, mais sa matérialisation relèverait de l'exploit, tant les obstacles sont nombreux et variés. Il faut tout de même reconnaître que l'écrasante victoire de la coalition Benno Book Yakaar (125, députés sur les 165 sièges) laisse très peu de place pour la constitution d'alliances parlementaires sous la forme de groupes.

Si du côté de la majorité présidentielle ou de la Coalition Gagnante Wattu Sénégal de Me Wade, avec ses 19 députés, l'équation de la création d'un groupe parlementaire ne se pose pas, il n'en demeure pas moins que pour Khalifa Sall et compagnie de Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), la constitution d'un groupe parlementaire relève d'un «casse-tête chinois».

