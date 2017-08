Tunisie: Un point bon à prendre

Car en face, les Vert et Blanc témoignent d'une grosse solidité défensive et d'une belle reconversion offensive. A la 70e minute, ils auraient même pu empocher le gros lot, mais la frappe d'Izaka Abodo est renvoyée de justesse en corner par Bilel Souissi.

La pression devient de plus en plus vive sur ses bois, les locaux procédant par des incursions sur les flancs.

Dans d'autres circonstances, ce but aurait coupé l'herbe sous les pieds des Mineurs. Mais avec le métier et la confiance qu'ils ont emmagasinés ces dernières années, ils repartent vite à l'abordage et dominent le reste de ce premier half. Naouara est obligé de sortir le grand jeu en deux temps face à Ziad Baccouche (21').

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.