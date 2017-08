Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Une société qui pollue doit pouvoir faire des hectares et des hectares autour de son usine pour pouvoir capter non seulement la poussière, mais aussi capter le gaz carbonique dans le cadre des changements climatiques», soutient-elle.

Dans la mer, il y a des forêts. C'est pourquoi on dit que, dans la mer, il faudrait créer une grande aire marine protégée non seulement pour la production halieutique, mais aussi pour la régénération du phytoplancton qui a un grand intérêt dans la captation du carbone», préconise-t-elle.

«En mer, c'est comme si vous êtes dans une fosse septique. C'est inimaginable. Le site ne peut pas être en face de l'université, Fann-Hock, Fass et Mermoz et qu'on y déverse les eaux usées sans traitement préalable», dénonce-t-elle.

