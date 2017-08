Tunisie: Le droit à la scolarité se paie cher

«L'année dernière, je me suis conformée aux exigences de l'école, et figurez-vous, j'ai dû acheter une série de crayons de couleur à 35 dinars !

«Or, dans les quartiers populaires, comme le nôtre, ce sont ces cahiers-là qui sont les plus demandés. Cette vente conditionnée ne convient pas, à mon sens, à tous les libraires et à tous les clients», explique-t-elle.

En effet, poursuit Houda, un cahier de 48 pages coûte seulement 730 millimes, alors que le prix de ce même cahier, mais de qualité supérieure varie entre 1d400 et 1d800. Pour le cahier de 72 pages, il est proposé à 1d060. De qualité supérieure, il peut coûter entre 2d200 et 2d600».

Une sensible décompression promet, tout de même, aux familles un imperceptible soulagement, et ce, grâce à la baisse des prix des moutons, ainsi qu'à la réintroduction sur le marché du cahier subventionné dont le coût s'avère être nettement moins salé que celui de qualité supérieure.

Cette année, tout comme les années précédentes, les familles tunisiennes ne savent plus sur quel pied danser, devant assumer les dépenses relatives à l'Aïd El Idha, d'une part, et ceux de la rentrée scolaire, de l'autre.

Les vacances touchent à leur fin, annonçant ainsi le retour cyclique à la saison du labeur. L'été tire, en effet, sa révérence après avoir eu raison des économies de la famille tunisienne qui n'a, à vrai dire, d'autres choix que de verser de l'argent encore et encore pour assurer la rentrée scolaire en bonne et due forme.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.