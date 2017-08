Tunisie: Aziz Dougaz - Le bon parcours !

Les tournois et les compétitions se déroulent sans arbitres, et une solution raisonnable, qui se base sur la négociation, semble très loin. Les arbitres ne comptent pas s'arrêter là. Qu'en pense la FTT?

La FTT a choisi, semble-t-il, la voie des sanctions. Jusqu'à aujourd'hui cette grève se poursuit, les arbitres réclament haut et fort leurs droits et refusent la politique du bureau fédéral à leur égard. Où va-t-on?

On ne peut pas imaginer une saison sans arbitres, d'autant que les arbitres tunisiens, compétents là où ils débarquent, contestent des mesures et des interférences qui les dérangent dans leur travail. La réunion entre un groupe d'arbitres et le bureau fédéral n'a pas apporté grand-chose.

Au lieu de négocier, de faire des concessions de part et d'autre, l'institution fédérale ne sait pas (et ne veut pas) résoudre ses problèmes internes.

L'affaire des arbitres tunisiens qui font la grève (c'est leur plein droit!) continue de faire l'actualité. Le problème n'est pas résolu avec le bureau fédéral qui a choisi (on ne sait pour quelle raison) l'escalade et la politique rigide.

