Tunisie: Saura-t-il encore faire rêver ?

Michael Eneramo a débarqué au Parc B en 2004 et y est resté jusqu'à 2011. Durant ces sept ans, il avait été prêté à l'USM Alger de 2004 à 2006 et Al Chabab Riyad en 2007 à cause d'un désaccord avec l'entraîneur de l'époque, Jacky Duguépéroux.

Eneramo, qui a débarqué à Tunis, alors qu'il était encore espoir, a donc fait l'essentiel de sa carrière sous les couleurs « sang et or ». Il a remporté trois championnats de Tunisie (2006, 2009 et 2010), trois Coupes de Tunisie (2006, 2007 et 2008), la Coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe en 2008 et la Ligue des champions arabe en 2009.

En janvier 2011, il quitta la Tunisie pour la Turquie où il s'est engagé avec « Sivasspor ». Pendant les cinq ans qu'il a passés en Turquie, il a fait la tournée des clubs en portant entre autres les couleurs de « Beşiktaş » et « Manisaspor ». La saison dernière, il quitta la Turquie pour l'Arabie Saoudite où il endossa le maillot de l'«Ettifaq ».

Il a battu le record de Malitoli

Avec Jean-Jacques Tizié, Cheikh Seck, Kenneth Malitoli et Harisson Afful, Michael Eneramo fait partie des joueurs étrangers qui ont marqué la vie du club « sang et or » ces trois dernières décennies.

Par ailleurs, Eneramo alla piétiner sur le terrain de l'un d'entre eux. Le 12 septembre 2009, il marqua son 36e but, battant le record de Kenneth Malitoli, meilleur buteur étranger du championnat de Tunisie.

Les supporters « sang et or » se souviendront longtemps de son ouverture du score après seulement 50 secondes contre Al Ahly d'Egypte, le 17 octobre 2010, lors du match retour comptant pour la demi-finale de la Ligue des champions.

Bref, le parcours d'Eneramo a fait de lui une légende vivante pour les fans du club « sang et or ». Son retour s'inscrit dans le cadre d'une tradition qui s'est enracinée ces dernières années : les enfants adoptifs du club retrouvent le Parc B, soit pour terminer leur carrière, soit pour leur reconversion. Par ailleurs, le staff technique compte dans ses rangs deux anciens joueurs, Jean-Jacques Tizié et Majdi Traoui.

Toutefois, Michael Eneramo retrouve le Parc Hassen-Belkhodja non pas pour renforcer le staff de Faouzi Benzarti, mais pour jouer. Eneramo a signé pour une année renouvelable.

En d'autres termes, il compte clôturer sa carrière de joueur sous les couleurs « sang et or ». La question qui s'impose : Eneramo sera-t-il capable de faire encore rêver les fans ?

Certes, le poids de l'âge (bientôt 32 ans) pèsera sur sa prestation, mais on compte sur son expérience et son flair pour inscrire des buts et peser sur les défenses adverses, comme il a toujours su faire par le passé.