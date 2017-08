Tunisie: Wajdi Ghanim sera traduit en justice

Dans une vidéo diffusée récemment, le «prédicateur» égyptien Wajdi Ghanim a qualifié le président de la République, Béji Caïd Essebsi, de «criminel, mécréant, apostat et laïc» sur fond des propositions qu'il avait avancées, le 13 août dernier, sur l'annulation de la circulaire interdisant le mariage d'une Tunisienne à un non-musulman et sur l'égalité dans l'héritage.

Cité dans le même communiqué, l'ambassadeur turc a souligné que le gouvernement de son pays partage les sentiments du peuple tunisien face à ces déclarations et ne peut tolérer aucune activité ou déclaration de nature à porter atteinte aux relations entre les deux pays, affirmant que la Turquie rejette toute action contre le peuple et le gouvernement tunisiens depuis son territoire.

Le ministère des Affaires étrangères avait convoqué mercredi dernier l'ambassadeur turc pour lui faire part de «sa vive condamnation des déclarations graves du dénommé Wajdi Ghanim» et lui exprimer «son étonnement de voir cette personne profiter de sa résidence en Turquie pour attaquer l'Etat tunisien et ses symboles».

