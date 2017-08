Le Sénégal est parmi les pays désireux d'abriter le congrès sur les Aires marines protégées (Amp) en 2021. L'annonce est du chef de mission de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), Racine Kane.

Il estime que si la candidature sénégalaise est acceptée, se sera une grande réussite car, une rencontre de ce genre ne s'est jamais tenue en terre africaine. Racine Kane prenait part hier, avant-hier, jeudi 24 août, à la rencontre de validation du Programme national d'investissement forestier (Pnif).

Le chef de mission de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), Racine Kane, annonce la candidature du Sénégal pour le congrès mondial des Aires marines protégées (Amp). La rencontre en question est organisée par la Commission mondiale des Aires marines protégées de l'Uicn.

Elle se tient tous les quatre ans et réunit près de 2500 à 3000 personnes qui abordent, en général, la gestion marine et côtière et celle des Aires marines protégées.

C'est en septembre prochain que le choix du pays organisateur sera fait. Et, si cette candidature est acceptée, en septembre prochain lors du sommet de la Chili, le Sénégal sera le premier africain à organiser ce sommet en 2021.

La candidature du Sénégal est une demande la Commission mondiale des Aires marines protégées, de personnalités, d'institutions et de parlements. L'invite est une récompense des efforts du Sénégal dans le domaine des Aires marines protégées.

«Le Sénégal s'est illustré, à vrai dire, dans ce domaine-là par la création de plusieurs Aires marines protégées et par la création, au niveau institutionnel, d'une Direction des aires marines protégées communautaires.

C'est une Direction à l'instar de celle des Eaux et forêts, des Parcs nationaux qui est logé au ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Le Sénégal a surtout marqué une forte présence lors du précédent congrès des Aires marines protégées qui s'était tenu à Marseille, en 2013», explique-t-il. Racine Kane participait hier, à la rencontre de validation du Programme national d'investissement forestier (Pnif).

Le Sénégal a validé son Pnif à l'issue de cet atelier qui s'est tenu du 24 au 25 août à Dakar. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du développement durable, Ramatoulaye Dieng Ndiaye, espère que ce programme permettra de renforcer la lutte contre la coupe de bois et le contrôle du flux de produits forestier entre le Sénégal et ses voisins. Une meilleure adaptation aux changements, la lutte contre les feux de brousse et la lutte contre le braconnage sont d'autres résultats escomptés.

En effet, pour harmoniser les politiques forestières des pays de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le «Plan de Convergence pour la gestion et l'utilisation durables des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest», a été adopté en 2013 à Abidjan.

Pour opérationnaliser ce plan, la CEDEAO, en partenariat avec la FAO, avait invité, en 2016, les états membres à élaborer un Programme national d'investissement forestier (Pnif) qui doit être validé par toutes les parties prenantes du secteur forestier.