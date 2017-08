Tunisie: Le panache de Médenine

A cinq minutes de la fin, à la conclusion d'un magnifique travail collectif, Ali Amri marque comme à la parade aux six mètres le but d'une victoire médeninienne largement méritée.

De retour des vestiaires, le COM continue son ascendant malgré son retard au tableau et quelques soucis défensifs. Il égalise dans un premier temps grâce à Aymen Mnafeg servi astucieusement par Jouili (59'). Avant de porter l'estocade finale aux copains d'un Harbaoui intégré à la reprise dans le but de secouer l'apathie offensive locale.

Les hommes d'Afouène Gharbi, qui avaient déjà touché le poteau dès la 8' par Aymen Mnafeg, vont égaliser à la 36' par Abderrahmane Rebai qui reprend à bout portant un ballon renvoyé par la défense adverse. Et ce n'était pas immérité, tellement le néo-promu, habillé hier tout en gris, produit un meilleur football et hérite des meilleures occasions. Dans la foulée, son latéral gauche Moez Jemmali touche même l'extérieur de la transversale (40').

Lamine Traoré, en provenance du Stade Gabésien, effectue ses débuts chez les visiteurs. Côté local, le Camerounais Patrick Lua Lua connait son baptême de la meilleure manière qui soit en inaugurant son compteur-buts personnel dès la 13' à la conclusion d'un corner (13'). Enfin un but de l'USBG qui n'avait plus inscrit de buts depuis le début du play-out de la dernière saison. Une éternité !

C'est le derby de la peur (déjà !). Avec deux défaites accumulées en ce début de saison par le néo-promu, et un petit point pris à domicile face à Zarzis par le finaliste de la dernière édition de la coupe de Tunisie, Médenine et Ben Guerdane ont un besoin pressant de points.

