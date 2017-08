Sénégal: Afrobasket féminin 2017 - Le Cameroun dit être éliminée à cause de ses erreurs

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

On a eu des ballons pour faire un petit écart durant ce quart-temps, mais on ne les a pas mis. A la mi-temps, nous avons essayé de remettre les choses en place", a commenté Moudio.

"Nous sommes jeunes. Nous avons manqué d'expérience. Mais avec le temps, on va chercher à gagner. Cela fait six ans que le Sénégal ne fait que nous battre", a ajouté Ramses Lonlack.

Et c'est là que le Sénégal a pris l'avantage. Nous avons un peu craqué, et le match nous est passé entre les doigts", a commenté la capitaine des Lionnes Indomptables.

"Le match était à notre portée. Nous étions venues pour le gagner. On a bien commencé, puis on a craqué. On a commis certaines erreurs. Lorsqu'on commet des erreurs, l'adversaire prend l'avantage.

