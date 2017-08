Sénégal: Kaolack - La COJER appelle a la realisation d'un DAC

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Ainsi face à ce phénomène à la limite macabre, la Cojer invite les jeunes du pays à renoncer à ces voyages à grand risque, et à retourner à la terre. Autrement dit, contribuer au développement agricole de notre pays et promouvoir l'horticulture en particulier.

Puisque le domaine prévu pour être aménagé à Wack Ngouna, dans le département de Nioro, traine encore des lenteurs, la réalisation d'un périmètre similaire à Kaolack-département permettra non seulement de fixer les jeunes dans leur terroir et lutter contre l'émigration clandestine, mais il favorisera surtout la croisade contre le sous-emploi des jeunes dans le secteur décentralisé.

Suite à la dernière visite d'inspection du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, la convergence des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Kaolack a invité l'Etat du Sénégal à se saisir de son prochain budget 2018 et penser à la réalisation d'un domaine agricole communautaire (Dac) pour Koalack.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.