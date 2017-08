Guinée: Insécurité à Conakry - 7 présumés bandits arrêtés

Le Secrétariat général à la Présidence de la République, Chargé des Services Spéciaux, de la Lutte Contre la Drogue et le Crime Organisé, à sa tête le colonel Moussa Thiegbolo Camara, a présenté ce vendredi, 24 août 2017, aux medias dans les locaux de son département sis à Kaloum, sept(7) présumés bandits.

Les sept (7) présumés interpellés à Sonfonia et à Kountia, du 15 au 18 août 2017, se trouvent les présumés voleurs de la boutique qui avait été attaquée à Koloma dans la commune de Ratoma.

Ces malfrats comprenant 4 hommes et 3 filles après leurs auditions « ont reconnu avoir volé dans une boutique à Lambanyi et à koloma marché où ils ont attaqué une boutique d'Orange money en pleine journée, aux environs de 15 heures, en emportant une somme de 40 millions de francs guinéens, des téléphones et des ordinateurs portables.

A Boké, ils ont volé une somme de 700 millions francs guinéens fg dans une boutique. Et au moment de leur interpellation, ils s'apprêtaient à effectuer une autre opération à Kouroussa où ils devaient braquer un orpailleur qui devait venir à Conakry.» a fait savoir le directeur adjoint de l'office central chargé de la lutte contre le crime organisé Daba Traoré

Les perquisitions effectuées ont permis de saisir les objets suivants : Une arme PMAK avec une boite chargeur garnie de 17 cartouches retrouvées chez le nommé Aboubacar Barry alias Kess, trois(3) pieds de biches servant à défoncer des maisons et boutiques et trois(3) couteaux de cuisine dans le véhicule d'Abdourahamane Barry alias Original, qui était détenu à la prison civile de Kindia pour des faits de vol de moto et assassinat.

Ce dernier vient d'être libéré, il y a juste deux semaines. Ibrahima Sory Diallo alias Whyski ou Tabourama, est considéré comme étant le chef du gang. En fuite, il est activement recherché.

Ce dernier dit-il appartiendrait l'arme de guerre." Toutes personnes qui permettra de fournir des informations sur lui, sera récompenser à un montant de 10 millions" rassure le colonel Moussa Thiegbolo Camara

Il est à noter ces présumés seront déférés devant le procureur de la république prés du tribunal de première instance de Dixinn pour êtres juger.