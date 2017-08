Guinée: Labé - La démarche de Faya Millimouno du BL vue des politiciens locaux

« c'est une dynamique qui était déjà même engagée au sein du parti politique et qui aujourd'hui est entrain de fleurir au niveau national, ça c'est une joie pour nous et nous espérons que cette dynamique va continuer mais surtout il faut que nous ayons l'adhésion des grands partis, il peut y avoir divergence d'opinion mais cela n'empêche que nous bâtissions une opposition forte autour de ces divergences d'opinion... ... »

« nous nous disons que l'initiative en soi n'est pas mauvaise ,personne n'a chassé ces opposants qui ont pris une distance par rapport à l'opposition républicaine ,si le président du BL trouve nécessaire de démarcher nous restons convaincus qu'avec l'unité de l'opposition nous pourrons aller de l'avant et vaincre la mal gouvernance et les velléités d'un troisième mandat, l'essentiel n'est pas de se regrouper mais c'est la sincérité et la bonne foi »

