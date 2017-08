Guinée: Problématique de santé sécurité - Axiome génie conseil relance le débat

Le cabinet Axiome génie conseil entend attirer les attentions sur la problématique des risques d'accident et de maladie en milieu de travail.

Cette rencontre qui a pour thème, "Vision Globale Santé Sécurité en Guinée", s'est ténue dans ses locaux ce 24 août, à mobilisé prés d'une trentaine de cadres représentant le patronat guinéen, les syndicats, des sociétés minières et logistiques, de l'inspection du travail, de la société civile, des medias et des services de gardiennage et d'intérimaire.

La question de santé sécurité au travail est loin d'être reluisant dans le monde du travail en Guinée. Une situation qui nécessite une implication de l'ensemble des acteurs concernés afin de réduire les risques d'accidents en milieu de travail. C'est dans cette démarche que le cabinet Axiome génie a échangé tirer la sonnette d'alarme à travers cet atelier.

L'objectif étant de créer un panel d'échanges entre les principaux acteurs de la santé sécurité en Guinée et de doter les structures étatiques chargées de la santé sécurité au travail des outils nécessaires pour la bonne exécution de leurs tâches respectives.

Les participant ont échangé entres autres sur les questions de mines, de médecine du travail, de formation universitaire et pré-universitaire, d'évaluation et gestion des risques de santé et de bien-être de la population.

Pour Claude McKenzie, directeur général du Cabinet Axiome, cette rencontre vise à recueillir les dysfonctionnements du système guinéen en termes de santé sécurité au travail et surtout voir comment, dans une certaine mesure, poser des jalons afin de trouver des solutions idoines.

« Cette démarche ne doit pas être un effort individuel, mais collectif. Mais la réussite dépend de l'effort qui est mis collectivement. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon.

Donc ont doit commencer avec un objectif à court ou moins terme, et continuer l'effort sur une longue période, tout en espérant avoir un résultat probant », a-t-il indiqué.

Certains sujets ont fait objet d'échange et de partage en ce qui concerne les problèmes de santé sécurité en Guinée.

Il s'agit entre autre, de la non-application et d'adaptation des textes de loi au contexte mondial actuel, du manque de formation et d'information ainsi que de prise en charge sanitaire adéquat.

Appréciant cette initiative, certains participants, cet atelier est une occasion pour les décideurs de développer des réflexions visant à renforcer la santé sécurité au travail.

Ils ont en outre proposé de renforcer des concertations afin de renforcer la formation sur les préventions des risques des accidents.

A noter qu'Axiome génie conseil est un cabinet spécialisé en santé sécurité au travail qui évolue en Guinée depuis des années.

Il entend ainsi se positionner pour répondre à cette demande accrue en santé sécurité, afin que la Guinée soit perçue comme ayant le potentiel de fournir un bassin de compétences pour l'ensemble des industries nationales et sous-régional.