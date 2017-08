Ile Maurice: Élevage de singes - Une activité pas si sauvage

«Alors que dans la nature, les vieux descendent dans la hiérarchie et doivent lutter pour avoir accès à la nourriture et aux autres conforts, ici, ils sont placés dans des cages gériatriques.

À Bioculture, confie notre guide, on est tout aussi aux petits soins pour les membres plus âgés de la colonie.

Ils ont droit à des repas constitués d'aliments spéciaux deux fois par jour et des fruits frais trois fois par semaine. Ce régime permet aussi d'allonger le temps de sevrage qui, dans la nature, a lieu à l'âge de six mois.

«Nous faisons cinq tournées le jour et quatre la nuit pour nous assurer que tout va bien», indique Nada Padayatchy. Ces tournées, dit-il, sont essentielles pour s'assurer que les singes sont en bonne santé et qu'aucune guenon ne perde ou n'abandonne son bébé.

On peut percevoir les premières cages, en dur et entourées de grillage, avec des volets rabattables en tôle. Des structures sont installées en hauteur afin que les singes puissent y grimper.

Et l'un de ces sites se trouve non loin, à quelques mètres en contournant de grands arbres endémiques. Mais avant de pouvoir visiter nos amis les bêtes, il faut s'équiper. Masque, gants, filet pour les cheveux, blouse jetable et bottes sont de rigueur.

À première vue, il n'y a pas de cages ni de singes visibles autour de nous. Nos narines ne sont pas non plus titillées par des odeurs désagréables qu'on aurait pu associer à un élevage. Celui-ci se trouverait-il donc ailleurs ?

Nous sommes à Rivière-des-Anguilles, à quelques kilomètres de La Vanille Nature Park. Au milieu des champs de canne se trouvent les locaux de Bioculture Mauritius Ltd, une compagnie qui élève et qui exporte des singes pour la recherche biomédicale depuis les années 80.

