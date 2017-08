Afrique: Nigeria-Mali, un duel entre jeunes équipes aux grandes qualités

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Galvanisées par leurs supporters, Touty Gandega, Meiya Tirera, la capitaine de l'équipe, Mariam Coulibaly, et leur coéquipières ont les armes en main pour se mesurer à la surprenante équipe nigériane, qui a remporté tous ses six matchs de l'Afrobasket.

Les filles de Sylvain Lautie perdent moins de ballons et marquent mieux en contre-attaque et dans les balles perdues.

Elles ont marqué le plus grand nombre de points sur les balles perdues et les rebonds offensifs.

Les Nigérianes ont fait plus de passes décisives et interceptent plus de ballons que les autres équipes.

Les statistiques de la 25ème édition de l'Afrobasket féminin montrent que les D'Tigers du Nigeria ont été l'équipe la plus adroite, concernant les tirs à trois points et les lancers-francs notamment.

Le Nigeria et le Mali ont largement gagné leur match des quarts de finale, devant la Côte d'Ivoire (98-43) et l'Egypte (90-50).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.