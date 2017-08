Burkina Faso: Lyon - Bertrand Traoré parle de ses débuts

Arrivé cet été à l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré n'a pas perdu le temps. L'attaquant burkinabé s'est imposé tout de suite au sein de l'effectif des Gones et fait l'unanimité. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'Etalon du Burkina Faso s'est confié sur ses débuts.

« Ça se passe plutôt bien. Je me suis bien intégré, je me sens bien avec le groupe. Il y a une bonne entente. On a bien commencé la saison (... ) J'ai l'habitude depuis que je change de club chaque année.

Ça m'a permis de vite m'adapter ici. Je suis content. Je pense que je m'adapte assez rapidement. Les choses se sont faites naturellement. On a repris ensemble, on essaye des choses à l'entraînement.

On s'entraîne presque tous les jours ensemble (... ) Je pense que pour moi, en tant que nouveau dans l'équipe, il est important de vite s'adapter et de faire ses preuves pour être décisif.

J'ai essayé de le faire lors des trois premiers matches. Tout s'est bien passé pour moi comme pour le groupe. Il va falloir serrer la ceinture, continuer à travailler et corriger les erreurs », a-t-il dit dans des propos relayés par Foot Mercato.

En dépit de ses bons débuts, Bertrand Traoré ne veut pas dormir sur ses lauriers. Pour lui, le travail ne fait que commencer.

« Il y a plein de choses à améliorer. Je dois marquer plus de buts. Je peux m'améliorer en attaque (... ) Je n'aime pas me fixer des objectifs.

Le plus important pour moi est le résultat de l'équipe. Peu importe que je marque ou pas. Le plus important pour moi et qu'il faut se battre pour l'équipe pour l'équipe gagne ».